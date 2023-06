L'Iran dévoile son premier missile balistique hypersonique

L'arme doit permettre de mener "de nombreuses manoeuvres". Ce missile va renforcer "le pouvoir de dissuasion" de l'Iran, ce "qui apporte la sécurité et une paix stable aux pays de la région", a déclaré M. Raïssi dans son discours au cours d'une cérémonie organisée dans un lieu qui n'a pas été spécifié. L'Iran avait annoncé en novembre la fabrication de ce missile, suscitant l'inquiétude de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) concernant le programme nucléaire iranien. Le développement du missile Fattah va renforcer l'arsenal militaire de l'Iran et, par conséquence, les inquiétudes de nombreux pays, en premier lieu les États-Unis et Israël, ce dernier craignant que son territoire puisse être atteint par les armes iraniennes. Téhéran affirme que cet engin peut passer à travers les systèmes de défense aériens de n'importe quel pays de la région. Extrêmement rapides et de trajectoire difficilement prévisible, les missiles hypersoniques sont difficiles à intercepter. Ils peuvent en outre être lancés par des avions. (Belga)