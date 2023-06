L'Open VLD veut réduire la taille du parlement bruxellois à 50 sièges

La section bruxelloise de l'Open VLD souhaite ainsi réduire le nombre de députés régionaux de 89 à 50, avec un ratio de 40 francophones pour 10 néerlandophones. Des listes mixtes devraient également être possibles. Les citoyens européens de la région de Bruxelles-Capitale se verraient quant à eux accorder le droit de vote aux élections régionales. L'anglais devrait par ailleurs bénéficier d'une revalorisation lui donnant le même statut que le français et le néerlandais dans les services fournis par les autorités régionales et communales, sans pour autant devenir une troisième langue officielle. Alexia Bertrand et Sven Gatz sont également favorables à la suppression des collèges et conseils de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire flamande et de la Commission communautaire française. Leurs administrations devraient, elles, être intégrées dans les structures régionales. Enfin, les communes bruxelloises de moins de 100.000 habitants devraient être encouragées à fusionner avec une commune voisine. Aujourd'hui, seules quatre communes bruxelloises comptent plus de 100.000 habitants, a rappelé M. Gatz mardi dans De Ochtend (Radio 1). (Belga)