Météo - Un temps plus instable avec la possibilité d'une averse voire d'un orage

Mardi après-midi, le temps restera ensoleillé avec quelques nuages cumuliformes, surtout sur le sud­-est. Une averse (orageuse) n'est d'ailleurs pas exclue sur cette région. Les maximas oscilleront entre 21 et 26 degrés dans les terres tandis qu'ils seront de l'ordre de 16 ou 17 degrés au littoral. Mercredi, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux. L'atmosphère deviendra plus instable sur l'est du pays avec des averses ou des orages par endroits. Le mercure pourrait grimper jusqu'à 26 degrés à l'intérieur du pays. Il fera par contre plus frais à la mer. Jeudi, la journée débutera avec un temps ensoleillé mais au fil des heures, des cumulus se développeront; l'après­-midi ces derniers pourraient d'ailleurs donner lieu à une averse (orageuse) éparse, principalement dans la moitié sud-­est du pays. À la mer, le mercure ne dépassera par les 17 ou 18 degrés. En Ardenne, les températures maximales seront proches de 22 ou 23 degrés tandis que dans le centre, elles atteindront 26 ou 27 degrés. Vendredi et samedi, il fera temporairement plus sec, assez ensoleillé mais plus chaud avec des maxima de 25 à 30 degrés. (Belga)