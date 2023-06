Mort de l'écrivaine zurichoise Ruth Schweikert

Cette native de Lörrach, en Allemagne, a grandi en Suisse et vivait avec sa famille à Zurich. Elle a publié en 1994 le recueil de récits très remarqué "Erdnüsse". Son premier roman "Augen zu" est paru en 1998, suivi d'"Ohio" en 2005. Parmi ses nombreux prix, elle a remporté celui de la Fondation Schiller suisse en 1999, le Prix artistique de la Ville de Zurich (2016) et, la même année, le Prix suisse de littérature. Elle souffrait d'un cancer depuis 2016, une maladie qu'elle a révélée dans son livre "Tage wie Hunde" en 2019. Sur un site littéraire de l'Office fédéral de la culture, on peut lire que Mme Schweikert s'est démarquée, dans son roman "Wie wir älter werden", par sa langue d'une transparence cristalline, son style léger et son sens du détail. (Belga)