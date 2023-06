Plusieurs morts après un séisme dans l'ouest d'Haïti

"Comme bilan partiel, nous avons déjà enregistré trois morts. Ils sont membres d'une même famille et ont été tués à cause de l'effondrement de leur maison", a fait savoir à l'AFP Christine Monquélé, responsable de la Protection civile dans le département de la Grand'Anse. "Nous avons également dénombré 28 blessés", a-t-elle ajouté, précisant que les recherches "d'autres blessés éventuels" se poursuivaient. Le tremblement de terre, de magnitude 4,9 selon l'Institut de géophysique américain (USGS), s'est produit peu après 05H00 (11H00 heure belge) à une profondeur de 10 kilomètres et à environ 9 kilomètres des côtes dans la péninsule sud-ouest de ce pays des Caraïbes régulièrement touché par des séismes destructeurs. La péninsule sud-ouest avait ainsi déjà été ravagée en août 2021 par un puissant tremblement de terre de magnitude 7,2 qui avait tué plus de 2.200 personnes et causé la destruction de plus de 130.000 maisons. En 2010, un séisme de magnitude 7 avait fait plus de 200.000 morts dans le pays. La secousse avait transformé la capitale Port-au-Prince en champ de ruines et mis à la rue 1,5 million de personnes. De fortes intempéries ont également frappé le pays au cours du weekend dernier, faisant au moins 42 morts et 11 disparus, selon un bilan lundi de la Protection civile. (Belga)