Près de 40 millions d'euros dérobés par le biais du "phishing" en 2022

Le phishing est une forme de fraude qui voit des criminels "pêcher" les codes bancaires personnels de leurs victimes potentielles en se faisant passer pour une organisation connue ou de confiance. L'augmentation du montant dérobé est liée à une forte hausse des messages de hameçonnage envoyés. Selon l'étude de Febelfin et Indiville, 69% des Belges ont reçu au moins un message de phishing au cours des six derniers mois. Une augmentation confirmée par les chiffres du Centre pour la Cybersécurité Belgique: en 2022, les internautes belges ont transféré pas moins de six millions de messages suspects à l'adresse e-mail "suspect@safeonweb.be", soit 1,5 million de messages de plus qu'en 2021. Selon l'étude d'Indiville, 8% des Belges déclarent avoir déjà été victimes de phishing. Un pourcentage qui est plus élevé chez les jeunes. Une surveillance intensive et des projets innovants contribuent à lutter contre cette fraude, souligne Febelfin: environ 75% de tous les virements frauduleux dus au phishing ont été détectés et bloqués ou récupérés. (Belga)