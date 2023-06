Procès des attentats à Bruxelles - Liste des réquisitions du parquet fédéral pour chaque accusé

- Oussama Atar (jugé par défaut) : condamnation pour assassinat et de tentative d'assassinat dans un contexte terroriste ainsi que participation aux activités d'un groupe terroriste. - Mohamed Abrini : condamnation pour assassinat et de tentative d'assassinat dans un contexte terroriste ainsi que participation aux activités d'un groupe terroriste. - Osama Krayem : condamnation pour assassinat et de tentative d'assassinat dans un contexte terroriste ainsi que participation aux activités d'un groupe terroriste. - Salah Abdeslam : condamnation pour assassinat et de tentative d'assassinat dans un contexte terroriste ainsi que participation aux activités d'un groupe terroriste. - Sofien Ayari : condamnation pour assassinat et de tentative d'assassinat dans un contexte terroriste ainsi que participation aux activités d'un groupe terroriste. - Ali El Haddad Asufi : condamnation pour assassinat et de tentative d'assassinat dans un contexte terroriste ainsi que participation aux activités d'un groupe terroriste. - Bilal El Makhoukhi : condamnation pour assassinat et de tentative d'assassinat dans un contexte terroriste ainsi que participation aux activités d'un groupe terroriste. - Hervé Bayingana Muhirwa : condamnation pour assassinat et de tentative d'assassinat dans un contexte terroriste ainsi que participation aux activités d'un groupe terroriste. - Smail Farisi : acquittement d'assassinat et de tentative d'assassinat dans un contexte terroriste mais condamnation pour participation aux activités d'un groupe terroriste. - Ibrahim Farisi : acquittement de participation aux activités d'un groupe terroriste. (Belga)