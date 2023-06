Roland-Garros - Gerard veut repartir sur de nouvelles bases: "Le but, c'est de retrouver le plaisir"

"Je me sens assez bien", a-t-il confié lundi soir à Belga. "Je reste sur une semaine à Royan où les choses ne se sont pas mal passées. J'ai atteint la finale contre l'Argentin Fernandez (défaite 6-3, 6-3, ndlr). Ce n'était pas dingue, mais il y avait pas mal de points positifs. Je suis content d'arriver à Roland-Garros et prêt à en découdre. Cattaneo est un joueur dont le niveau est un peu inférieur aux autres. Il n'a pas vraiment d'armes dans son jeu. Il peut bien jouer, mais il ne fait pas mal. Bref, c'est un match piège, car que je suis supposé gagner, mais il faut toujours jouer." Joachim Gerard espère briller sur la terre battue de la Porte d'Auteuil, mais suite à sa déception à l'Open d'Australie, où il s'était incliné au premier tour, le Ucclois ne veut pas se prendre la tête. "Je repars sur de nouvelles bases, surtout sur le plan mental", a-t-il poursuivi. "J'essaie de prendre plus de plaisir sur le terrain et de moins me focaliser sur le résultat. Et je pense que cela peut me libérer dans le jeu. Attention, j'ai toujours de l'ambition. Je suis 4e mondial et je veux évidemment aller le plus loin possible et gagner ici. Mais si je n'y parviens pas, ce ne sera pas dramatique. Le but, c'est de retrouver un plaisir que j'ai un peu perdu ces derniers temps, de me donner à fond et de ne rien regretter quand je sortirai du court." (Belga)