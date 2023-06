Roland-Garros - Granollers/Zeballos face à Dodig/Krajicek dans l'autre demi-finale du double messieurs

Les hispanophones se mesureront pour une place en finale à la 4e tête de série composée par le Croate Ivan Dodig (ATP 8) et Austin Krajicek (ATP 5) qui a émergé contre les Allemands Kevin Krawietz (ATP 26) et Tim Puetz (ATP 24), classés 11e tête de série: 7-6 (8/6), 5-7, 6-4, en 3h03. L'autre demi-finale de cette deuxième levée du Grand Chelem de tennis verra Sander Gillé (ATP 40) et Joran Vliegen (ATP 41) se mesurer à la 12e tête de série à savoir le Néerlandais Matwe Middelkoop (ATP 23) et l'Allemand Andreas Mies (ATP 29). (Belga)