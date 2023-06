Roland-Garros - Greet Minnen n'a "pas de regrets" après sa défaite face à de "très fortes" Gauff et Pegula

"Je pense que nous avons disputé un bon match", a-t-elle confié à Belga après son élimination. "En tout cas, un très bon deuxième set. Je n'ai pas de regrets. Elles ont en fait très bien négocié les points importants. Elles sont vraiment très fortes, au service et en retour. On voit que c'est une paire bien huilée. Et je pense qu'elles sont vraiment la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle. Je ne pense pas que nous puissions nous reprocher quoi que ce soit sur ce match. Et nous pouvons quitter ce tournoi la tête haute après un nouveau beau parcours." Greet Minnen va désormais tourner son regard vers la saison sur gazon, une période de l'année qu'elle apprécie, et dont elle espère qu'elle lui permettra de réintégrer le top-100 à la WTA en simple. "Mon prochain tournoi sera celui de Rosmalen, où je suis encore en qualifications pour l'instant", a-t-elle poursuivi. "Ensuite, je disputerai le tournoi WTA 500 de Berlin, où je devrai certainement passer par les qualifications. Puis, ce seront les qualifications de Wimbledon." (Belga)