Roland-Garros - "Solide", Joachim Gerard a "pu évacuer le léger stress" pour se qualifier en 46 minutes

"Je n'ai pas joué un match extraordinaire", a-t-il confié à Belga après sa qualification. "Le premier jeu était d'ailleurs mauvais. Ensuite, j'ai gagné les douze suivants. Mon adversaire était en dessous et n'a pas montré grand-chose. Pour ma part, j'ai été solide, ce qui était important, et j'ai pu évacuer le léger stress que j'avais. Le coup dont j'ai été le plus satisfait, c'est le service (5 aces, 77% des points gagnés derrière la première balle, ndlr). Le reste était acceptable, mais je sais que je devrai être meilleur si je veux engranger d'autres victoires." Au tour suivant, ce mercredi, Joachim Gerard retrouvera l'Espagnol Martin De La Puente (ITF 7), 23 ans, qui a éliminé de son côté le Chilien Alexander Cataldo (ITF 15) 6-3, 7-6 (7/5). Il s'agira du troisième duel entre les deux cette année. "Il m'a battu à Rotterdam, en indoor. Et j'ai pris ma revanche aux États-Unis, sur dur", a-t-il poursuivi. "Ici, ce sera de la terre battue, une surface qui, de base, doit lui convenir. C'est un joueur assez complet, qui ramène beaucoup de balles et n'abandonne jamais. C'est un peu un Alfie Hewett (le N.1 mondial, ndlr), mais en moins costaud. Il se peut donc que je doive faire le point deux ou trois fois. Je sais que je devrai du coup améliorer mon agressivité, afficher plus d'intentions. Si je le laisse jouer, il peut s'engouffrer dans les brèches." (Belga)