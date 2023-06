Serie A - Angel Di Maria annonce son départ de la Juventus

"Je suis arrivé à la fin d'une étape difficile et compliquée", a écrit le champion du monde. "Je m'en vais avec la tranquillité de celui qui a tout donné pour aider le club à continuer à gagner des titres, mais cela n'a pas été possible. Je m'en vais avec le goût amer pour ne pas y être arrivé, mais avec le bonheur d'avoir rencontré beaucoup d'amis dans ce vestiaire merveilleux dont j'ai fait partie." Arrivé l'été dernier en provenance du Paris Saint-Germain, Di Maria a totalisé 40 rencontres, dont 26 en championnat, pour 8 buts (4 en championnat et 4 en Europa League). Au niveau individuel, sa saison a été perturbée par plusieurs blessures. Au niveau collectif, la Juventus a vécu une saison compliquée, avec une pénalité de 10 points reçue dans le cadre de l'affaire des plus-values jugées artificielles lors de transferts. Cette sanction a fait reculer le club à la 7e place. (Belga)