TC Bruxelles - Une Canadienne condamnée à 36 mois de prison pour le trafic de 35 kilos de cannabis

Les douanes avaient contrôlé la jeune femme à son arrivée à l'aéroport de Zaventem depuis Toronto. Ses bagages contenaient des paquets emballés dans du papier aluminium. Une enquête plus approfondie a révélé qu'ils renfermaient du cannabis, pour un total d'un peu plus de 35 kilogrammes. La jeune femme avait expliqué avoir perdu son travail et être aux prises avec de sérieux problèmes financiers. "J'ai pensé que je pourrais gagner suffisamment d'argent en transportant de la drogue pour me remettre sur les rails", s'était défendue la Canadienne. D'après le parquet de Hal-Vilvorde, l'analyse des conversations téléphoniques de la prévenue avait montré qu'elle avait joué un rôle très actif dans la préparation de ce voyage. Le parquet a donc estimé qu'elle n'était pas qu'une "malheureuse trafiquante de drogue". "Ma cliente a perdu ses revenus par malchance et a fait un mauvais choix", a plaidé l'avocat de la Canadienne. "Deux jeunes enfants l'attendent au Canada et elle a la possibilité d'y trouver un nouvel emploi. La maintenir en prison plus longtemps ne servirait pas à grand-chose. C'est pourquoi nous demandons une peine de prison avec sursis". Le tribunal n'a toutefois pas suivi l'argumentaire de la défense et a infligé à la prévenue une peine de prison ferme. (Belga)