TC Verviers - Deux ans de prison pour des plantations de cannabis à Dison, Neupré et Sprimont

Pour sa défense, le prévenu assurait qu'il ignorait que les trois logements qu'il avait loués abritaient plusieurs milliers de plants de cannabis. "Suite à une faillite, j'éprouvais des difficultés financières. J'ai emprunté de l'argent auprès de connaissances et j'étais dans l'impossibilité de rembourser", expliquait-il devant le tribunal. Un certain Patrick lui aurait alors proposé une solution pour effacer sa dette. "Il m'a proposé de louer un logement à mon nom pour qu'il y installe des personnes dans l'attente de leur régularisation en Belgique. On a procédé ainsi à trois reprises", reconnaissait le Sérésien. L'homme avait indiqué être tombé des nues lorsque la police à découvert, en mai 2019, une plantation de cannabis dans la maison qu'il avait louée à Dison. C'est d'ailleurs lui qui avait immédiatement indiqué à la police qu'il louait deux autres maisons à Sprimont et Neupré où ont aussi été découvertes d'importantes plantations. Une ligne de défense qui n'a pas été suivie par le tribunal qui estime que le sexagénaire ne pouvait pas ignorer les activités illégales auxquelles étaient destinés les biens. Lors de la perquisition à Dison, un homme en séjour illégal avait tenté de fuir le bâtiment, il écope d'une peine d'un an de prison. Un montant total d'environ 25.000 euros est accordé aux parties civiles qui ont vu les biens dégradés. (Belga)