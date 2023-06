Violences sexuelles au sein de l'Eglise - Le pape François rencontrera des victimes d'agressions sexuelles au Portugal

"En plus du programme officiel, une rencontre avec les victimes d'agressions aura lieu", mais ces détails ne seront pas dévoilés "afin de préserver les victimes", a déclaré l'évêque auxiliaire de Lisbonne, Américo Aguiar, chargé de l'organisation de ce rendez-vous mondial des jeunes catholiques qui devrait attirer environ un million de participants du 1er au 6 août. "C'est la condition sine qua non pour qu'elles viennent sans crainte", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse en soulignant néanmoins que l'Église ne souhaitait pas en faire "un tabou". Selon les conclusions d'un rapport publié en février par une commission d'experts indépendants, à la demande de la hiérarchie catholique portugaise, au moins 4.815 mineurs ont été victimes de violences sexuelles au sein de l'Église depuis 1950. L'Église portugaise, qui a officiellement demandé pardon aux victimes, a engagé "un contact direct avec une trentaine de personnes" en vue d'une rencontre avec le pape François, mais l'évêque Américo Aguiar n'a pas pu préciser si toutes "veulent et accepteront de venir". Le Vatican a également publié mardi le programme de la visite du pape au Portugal du 2 au 6 août, à l'occasion des JMJ. Au total, le chef spirituel de l'Église catholique prononcera 11 discours et homélies. Il rencontrera les autorités du pays, des membres de l'Église locale et plusieurs groupes de jeunes. Le 5 août, le pape passera la matinée au sanctuaire marial de Fatima. Le soir-même, il participera à une grande veillée avec les jeunes dans un parc du centre de Lisbonne, avant de présider la messe finale le lendemain. (Belga)