A Bruges, l'invité d'honneur de la Fête flamande sera Elio Di Rupo

L'ancien Premier ministre et ex-président du PS fera, la veille du 11 juillet, une allocution sur sa vision de l'état du pays, au cours d'une séance solennelle en soirée dans la salle gothique de l'hôtel de ville de Bruges, selon le "11 Juli-Komitee". "Parfois, le Comité du 11 juillet de Bruges donne le micro à des femmes ou des hommes qui ont une opinion quelque peu différente de celle de la plupart des personnes présentes", a expliqué le président de ce comité, l'ex-sénateur N-VA Pol Van Den Driessche, qui est conseiller communal à Bruges. "Ce sera particulièrement passionnant, surtout en vue des élections de l'an prochain et de ce qui arrivera potentiellement à la table de négociation", a-t-il ajouté. "Nous attendons déjà avec impatience la présentation du chef du gouvernement de notre entité fédérée la plus proche. Que le ministre-président Elio Di Rupo le fasse pendant la fête des Éperons d'or rend cela plus intéressant encore et témoigne de sa classe et de son courage", selon Pol Van Den Driessche. (Belga)