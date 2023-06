Chine: premier repli des exportations depuis trois mois

En avril, les ventes de la Chine à l'étranger avaient encore progressé de +8,5% en glissement annuel malgré une reprise fragile de la deuxième économie mondiale et une demande mondiale atone. La menace de récession aux Etats-Unis et en Europe, combinée à une inflation galopante, contribue à affaiblir la demande internationale en produits chinois. "La Chine est en partie dépendante de la santé des industries européenne et américaine qui réalisent l'assemblage de leurs produits en Chine", souligne Guillaume Dejean, analyste macro et change pour le groupe financier Convera. "Or l'inflation élevée et la remontée des taux d'intérêt dans ces régions ont sérieusement pénalisé la demande", relevait-il fin mai dans une note. Les exportations chinoises, qui sont historiquement un levier de croissance clé pour le pays, avaient connu un bref rebond en mars et avril. Elles étaient auparavant constamment dans le rouge depuis octobre 2022, au moment où la politique dite du "zéro Covid" pénalisait lourdement l'économie du pays. La Chine a finalement levé en décembre l'essentiel de ses restrictions sanitaires draconiennes, ouvrant la voie à une reprise de l'activité qui peine toutefois à se concrétiser dans certains secteurs. Les importations du géant asiatique ont également connu un repli le mois dernier (-4,5%) sur un an, selon Chine nouvelle. Il s'agit toutefois d'une contraction moins prononcée que celle d'avril (-7,9%) et des prévisions d'analystes interrogés par Bloomberg (-8%). Logiquement, l'excédent commercial du géant asiatique a fondu en mai à 65,81 milliards de dollars (61,5 milliards d'euros), contre 90,2 milliards de dollars un mois plus tôt (84,3 milliards d'euros). (Belga)