Début de la grève de 24 heures à la prison de Haren

Le mouvement de grogne est principalement motivé par "l'incapacité de la direction de l'établissement pénitentiaire à suivre la procédure relative aux incidents critiques", selon le secrétaire permanent SFLP Eddy De Smedt, après l'agression de deux gardiens à la prison de Haren il y a deux semaines. Le syndicaliste avait déjà fait savoir que le "mouvement concernerait des revendications plus larges que la procédure en cas d'incidents critiques". L'action dénonce également "le manque de personnel, de formation, de coordination et l'absence de directives claires dans le fonctionnement des prisons", d'après Eddy De Smedt. "Nous voulons également mettre en avant plusieurs points spécifiques à la prison de Haren comme des problèmes de communication dans les deux langues et des soucis techniques, liés à la téléphonie ou Internet", avait encore ajouté le syndicaliste. (Belga)