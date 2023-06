European Sleeper veut à nouveau lever des capitaux auprès d'investisseurs privés

L'entreprise ferroviaire veut attirer plus de passagers, desservir plus de destinations et offrir un meilleur service à bord avec ce capital. Fondée en 2021, la société a déjà levé 2,5 millions d'euros auprès de plus de 1.700 petits et moyens investisseurs privés lors de deux levées de fonds. Les nouveaux et anciens investisseurs peuvent s'inscrire pour une nouvelle levée de fonds en juin. Elle doit rapporter 3 millions d'euros via une émission d'actions. (Belga)