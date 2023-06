F-35 - Le premier F-35 belge prend forme, avant l'assemblage des ailes et du fuselage

Le "patron" de la composante Air, le général-major, Thierry Dupont, a apposé lundi sa signature sur une cloison avant du premier appareil, qui porte le numéro constructeur AY-01 (A signifiant qu'il s'agit d'un avion dans la version A, à décollages et atterrissages conventionnels et Y étant le code attribué par Lockheed aux 34 F-35 commandés par la Belgique), a annoncé la Force aérienne sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une cérémonie traditionnelle baptisée "Bulkhead Signing", souligne-t-elle, en évoquant une "étape importante". Elle s'est déroulée le 5 juin sur le site de production du F-35 de Lockheed Martin à Fort Worth (sud des Etats-Unis). Elle a lieu pendant la phase de construction, juste avant que les différentes parties du fuselage de l'avion ne soient "méticuleusement assemblées" avec les ailes, selon la composante Air. La livraison des deux premiers avions belges est prévue en fin d'année. Le général Dupont est en visite, accompagné par quelques officiers et quelques pilotes opérationnels, à Fort Worth. Ils ont eu l'occasion de tâter du simulateur de vol du F-35A "afin de se faire une idée plus précise des capacités et des possibilités futures du fer de lance de la Défense belge", conclut la Force aérienne. Le précédent gouvernement fédéral a décidé en octobre 2018 d'acheter 34 F-35 Lightning II pour remplacer les F-16 vieillissants. Selon l'actuelle ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), le montant total de l'achat s'élève à 4,5 milliards d'euros.. (Belga)