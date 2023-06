F1 - Alfa Romeo nomme James Key comme directeur technique

Key, 51 ans, avait déjà travaillé pour l'équipe, lorsqu'elle s'appelait Sauber, entre 2010 et 2012. Il a été actif chez Jordan, Midland, Spyker, Force India, Toro Rosso et McLaren, où il avait collaboré avec Andreas Seidl, qui est aujourd'hui le CEO du groupe Sauber. Seidl avait quitté McLaren en décembre dernier et Key l'avait imité en mars. Key devra notamment préparer l'arrivée, en 2026, d'Audi. Sauber deviendra alors l'équipe d'usine du constructeur allemand. (Belga)