Invasion de l'Ukraine - La guerre a provoqué autant d'émissions de CO2 que la Belgique, selon une enquête

Au cours de sa première année, l'invasion de l'Ukraine a engendré l'équivalent de 120 millions de tonnes de CO2, presque autant qu'un pays comme la Belgique pendant la même période. Afin d'additionner l'impact des différents gaz à effet de serre, tels que le méthane, les chiffres liés aux émissions ont été convertis en équivalent CO2. Les experts estiment que les opérations militaires représentent 19% des émissions mesurées. La majeure partie de ces émissions provient de l'utilisation de carburant par les troupes russes et ukrainiennes. Les nombreux incendies qui se sont déclenchés près de la ligne de front sont également pointés du doigt par les experts et représentent 15% des émissions engendrées par le conflit. La majeure partie des émissions, près de 50 millions de tonnes, ont été calculées sur base des nombreux travaux de reconstruction qui devront être menés en Ukraine après la guerre. Enfin, les experts ont également pris en compte les émissions de gaz provoquées par l'explosion suspecte des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en septembre dernier. "Il s'agit naturellement d'une tragédie humaine, en premier lieu", souligne l'auteur de la recherche, Lennard de Klerk. "Mais le conflit porte aussi atteinte à l'environnement." (Belga)