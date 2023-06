La FSMA lance un comparateur en ligne d'assurances RC "familiale"

S'il n'est pas légalement obligatoire de souscrire à une assurance "familiale", celle-ci peut s'avérer très utile car elle couvre la réparation de dommages causés à autrui dans le cadre de la vie privée. D'ailleurs, environ sept Belges sur 10 ont souscrit à ce type d'assurance. Le comparateur, présenté mercredi en présence du Vice-Premier ministre et ministre de l'Economie, Pierre-Yves Dermagne, et de la secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs, Alexia Bertrand, permet de comparer les produits d'assurances RC familiale de 10 entreprises d'assurances actives en Belgique, soit "la toute grosse majorité du marché", a expliqué au cours d'une conférence de presse le président de la FSMA, Jean-Paul Servais. L'outil fournit des informations et explications sur les prix et les éléments de couverture. Certaines assurances RC familiale peuvent en effet couvrir les dégâts causés à des tiers par un drone, par un animal domestique, etc. Le consommateur peut affiner sa recherche en fonction de divers filtres (franchise ou non, étendue géographique de la couverture...). Il sera mis à jour au fur et à mesure des évolutions des conditions générales des différents produits d'assurances, en vertu d'un protocole de transmissions des données conclu entre la FSMA et l'organisation du secteur des assurances, Assuralia. Le comparateur a été réalisé à la demande du gouvernement fédéral. Il intervient après la mise sur pied, sur le site Wikifin.be, d'un simulateur de comptes d'épargne et d'un comparateur de comptes à vue. La prochaine étape concernera la mise en place d'un comparateur pour les assurances "incendie", un segment du marché dans lequel "la concurrence ne joue pas assez", selon le ministre Pierre-Yves Dermagne. (Belga)