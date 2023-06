La navigation sur le canal transfrontalier Pommeroeul-Condé reprendra à l'automne 2023

(Belga) La navigation sur le canal Pommeroeul-Condé, jonction fluviale entre la Belgique et la France, reprendra à l'automne 2023 après des travaux lancés en 2018. L'axe de onze kilomètres, donc six étaient envasés après la fermeture de la navigation en 1992, a été réhabilité, ont indiqué les instances du SPW Mobilité et Infrastructures lors de la Journée du transport fluvial et de l'intermodalité en Wallonie qui s'est tenue mercredi à Mons.