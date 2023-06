Le 'train eau chaude' pour désherber les voies actuellement à quai

Le prototype du 'train eau chaude' avait été présenté comme une innovation typiquement belge pour réduire l'utilisation de produits herbicides, tels que le glyphosate, en juin 2022. D'une longueur de 180 mètres, le véhicule pulvérise de l'eau sur les voies afin de ralentir le développement de plantes indésirables. "Les résultats sont encourageants, mais ils montrent que la configuration actuelle ne permet pas de parvenir à un réseau complètement libéré des mauvaises herbes. Le concept doit être affiné, et le train ne circule momentanément plus", précise le porte-parole d'Infrabel. L'une des clés est de permettre au train de rouler plus rapidement que les 20 km/h actuels. La détection des plantes ainsi que les pulvérisateurs doivent aussi être améliorés. Le gestionnaire doit encore évaluer combien de trains sont nécessaires pour couvrir l'ensemble du réseau, en fonction des moyens actuellement disponibles. Les mauvaises herbes peuvent affecter la stabilité des ballasts et ainsi poser problème pour la sécurité. Infrabel utilise pour l'instant des pesticides pour s'en débarrasser sur une partie des voies, en vertu d'une dérogation à l'interdiction de leur usage. Un train à pulvérisateurs circule deux fois par an sur les lignes principales. Sur les voies secondaires, les indésirables sont tondus, arrachés ou déracinés. Une alternative désherbante bio est aussi à l'étude. (Belga)