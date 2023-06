Les Belges à l'étranger - Yannick Ferrera devient l'entraîneur d'Al-Riyadh, en Arabie saoudite

Al-Riyadh a terminé 4e de deuxième division cette saison, ce qui lui a permis d'obtenir un ticket pour la Saudi Premier League, aux côtés d'Al Nassr de Cristiano Ronaldo, d'Al-Hilal et du champion en titre Al-Ittihad, nouveau club de Karim Benzema. L'actuel joueur du Lierse, Jens Cools, avait effectué un court passage à Al-Riyadh à la fin de l'année 2022. Un autre ancien joueur de Jupiler Pro League, le Zimbabwéen Knowledge Musona (ex-Ostende, Anderlecht, Lokeren et Eupen) viendra renforcer le club la saison prochaine. En Belgique, Ferrera avait entraîné Charleroi, Saint-Trond, le Standard, Malines et Waasland-Beveren. Avec le STVV, il avait été promu en Jupiler Pro League en 2015, un an avant de soulever la Coupe de Belgique avec le Standard. Yannick Ferrera a ensuite passé deux ans et demi à Al-Fateh. Entre octobre 2022 et février 2023, il a entraîné le club chypriote de l'Omonia Nicosie. Au début de sa carrière, lors de la saison 2011-2012, Ferrera avait déjà découvert l'Arabie saoudite avec Al-Shabab, où il avait officié en tant qu'assistant de Michel Preud'homme. (Belga)