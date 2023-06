Macron nomme son ex-ministre Le Drian comme "envoyé personnel pour le Liban"

Jean-Yves Le Drian, présenté comme un homme doté d'une solide expérience dans "la gestion de crises", "envisage de se rendre très rapidement au Liban", a ajouté un conseiller du chef de l'Etat. Le président lui a demandé "de lui faire rapport rapidement sur la situation". Ancien ministre de la Défense de François Hollande (2012-2017), avant de rejoindre Emmanuel Macron pour devenir son homme de confiance au Quai d'Orsay (2017-2022), M. Le Drian, 75 ans, avait pris du champ avec le monde politique depuis la dernière élection présidentielle. "La situation reste difficile au Liban", avec la nécessité de "sortir à la fois de la crise politique et des difficultés économiques et financières", a estimé le conseiller du président, rappelant qu'Emmanuel Macron s'était personnellement "beaucoup engagé" sur ce dossier. Selon Paris, il faut d'urgence "réunir une forme de consensus" pour permettre l'élection d'un président du Liban, pays sans chef d'Etat depuis plus de sept mois en raison des blocages politiques dans ce système aux équilibres complexes. Et aussi accélérer la mise en oeuvre des "réformes nécessaires". Le Parlement libanais est convoqué le 14 juin pour tenter à nouveau d'élire un président. Mais il est profondément divisé entre le camp du mouvement chiite pro-iranien Hezbollah, qui ne dispose pas de la majorité nécessaire pour imposer son candidat, l'ex-ministre Sleiman Frangié, et ses adversaires, notamment des partis chrétiens, également incapables jusqu'ici d'imposer le nom de Michel Moawad. (Belga)