Vente de Manchester United - Le cheikh Jassim soumet une cinquième et dernière offre à la famille Glazer

Faute de réponse dans le délai imparti, le cheikh Jassim se retirerait définitivement de la course. Le président de la Qatar Islamic Bank, fils d'un ancien premier ministre du Qatar, aurait remis son offre définitive en début de semaine au Raine Group, la banque d'affaires en charge de la vente de Manchester United et désignée la semaine dernière pour organiser la vente du Club de Bruges. Le cheikh Jassim a formulé ses propositions pour acquérir 100% du club, alors que la rumeur disait que la famille Glazer serait ouverte à une vente partielle. Le milliardaire britannique Sir Jim Ratcliffe, fondateur du groupe chimique britannique INEOS, a également formulé plusieurs offres pour racheter Manchester United. L'homme d'affaires finlandais Thomas Zilliacus s'était retiré de la liste des acheteurs potentiels en avril. Le fondateur et président de la société d'investissement Mobile FutureWorks souhaitait acheter United dans le cadre d'un partenariat à parts égales avec les supporters, qui auraient eu leur mot à dire dans la prise de décision du club de Premier League. Il s'est toutefois désisté lorsque les propriétaires actuels du club, la famille américaine Glazer, ont lancé un troisième appel d'offres. Les Glazer sont propriétaires de Manchester United depuis mai 2005. En novembre 2022, ils avaient annoncé qu'ils envisageaient de vendre le club. (Belga)