24 Heures du Mans - Ferrari en pole aux 24 Heures du Mans

Réservée aux huit voitures les plus rapides des trois catégories, l'Hyperpole a été dominée par Ferrari, qui a réalisé le doublé. Antonio Fuoco (Ferrari 499P N.50) a tourné en 3:22.982, devançant de sept dixièmes son compatriote Alessandro Pier Guidi (Ferrari 499P N.51). Le Néo-Zélandais Brendon Hartley (Toyota GR050 Hybrid N.8), le Brésilien Felipe Nasr (Porsche 963 N.75) et le Japonais Kamui Kobayashi (Toyota GR050 Hybrid N.7) ont complété le top 5. En LMP2, la pole est revenue au Français Paul-Loup Chatin (Oreca-Gibson IDEC Sport N.48) alors que le Suisse Louis Delétraz a placé l'Oreca de l'équipe belge WRT au troisième rang. Enfin, si la Corvette C8.R de l'Américain Ben Keating a signé la pole en GTE-Am, le Belge Ulysse De Pauw a vu son équipier français Julien Piguet signer le quatrième temps sur la Ferrari 488 N.21. Une dernière séance libre aura lieu ce jeudi soir de 22h à 23h alors que le départ de la course sera donné samedi à 16h. (Belga)