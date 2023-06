24 Heures du Mans - La Porsche 963 de Laurens Vanthoor signe le meilleur temps des essais nocturnes

La Cadillac V-Series.R N°2 de Bamber-Westbrook-Lynn a réussi le 4e temps devant la meilleure Toyota GR010, la N°7 de Kobayashi-Lopez-Conway. La Porsche 963 N°38 JOTA de Stevens-Yé-Da Costa est 6e devant la Cadillac V-Series.R N°311 de Sims-Derani-Aitken. L'équipe italienne Prema Racing a signé le chrono de référence en LMP2 en 3:36.863 pour l'Oreca N°63 de Pin-Kvyat-Bortolotti. Suivent l'Oreca N°22 United Autosports d'Albuquerque-Hanson-Lubin et l'Oreca N°28 JOTA de Heinemeier Hansson-Fittipaldi-Rasmussen. L'équipe de Gemmenich DKR Engineering avec son Oreca N°43 signe un top-5 grâce aux efforts de Maxime Martin. Le Bruxellois, épaulé par ses compatriotes Ugo de Wilde et Tom Van Rompuy, signe par ailleurs le meilleur temps en Pro-Am. L'Oreca Racing Team Turkey N°923 de Dries Vanthoor enlève le 9e chrono, tandis que les 13e et 19e temps vont aux Oreca du team belge WRT. En GTE, la Ferrari 488 GTE du Kessel Racing, la N°74 des Japonais Cozzolino-Yokomizo-Tsujiko, a fini en tête en 3:53.796, devant la Porsche 911 RSR N°60 Iron Lynx Racing du Belge Alessio Picariello, quatre positions devant la Porsche 911 RSR Iron Dames de Sarah Bovy. Ulysse De Pauw (Ferrari 488 AF Corse N°21) et Jan Heylen (Porsche 911 Proton Compétition N°16) sont respectivement 16e et 19e. (Belga)