Affaire Sanda Dia - Le YouTubeur Acid s'attaque aux médias et aux avocats des membres du cercle Reuzegom

La chaîne YouTube d'Acid - dont le vrai nom est Nathan Vandergunst - avait été suspendue il y a une semaine après la publication d'une vidéo dans laquelle il révélait l'identité de quatre membres du cercle Reuzegom. Deux d'entre eux ont été condamnés, les deux autres n'étaient pas mis en cause dans ce dossier. Dans une nouvelle vidéo publiée jeudi soir sur YouTube, le vidéaste ne revient pas sur ses propos. Il y répète que les deux membres de Reuzegom ne sont pas condamnés, mais sont tout de même complices. Acid s'en prend également avec virulence à la justice et aux médias, qui ont "détourné le regard". Concernant les avocats des membres de Reuzegom, il déclare qu'ils ne "sont pas des êtres humains". Il rigole également de la lettre de menace reçue par l'avocat gantois Joris Van Cauter, qui a défendu "Remork", l'un des membres du cercle estudiantin, lors du procès. Les avocats des membres visés par Acid envisagent de déposer une plainte pénale contre le vidéaste pour cyberharcèlement, calomnie et diffamation, entre autres. La cour d'appel d'Anvers a acquitté le 26 mai dernier les 18 prévenus d'administration de substances nuisibles et de négligence coupable ayant entraîné la mort de Sanda Dia. Ils ont cependant été condamnés à entre 200 et 300 heures de travaux d'intérêt général pour homicide involontaire, traitement dégradant et infractions à la législation sur le bien-être animal. Ces décisions font depuis lors l'objet de nombreux commentaires, notamment au niveau politique. (Belga)