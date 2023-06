Asile et Migration - Accord majoritaire parmi les Vingt-sept sur une solidarité et une procédure aux ... (2)

Cet accord porte sur un mécanisme de solidarité entre États membres, obligatoire mais "flexible", pour mieux répartir la prise en charge de demandeurs d'asile, ainsi que sur une procédure accélérée, aux frontières extérieures de l'UE, pour l'examen des demandes et le renvoi des migrants n'ayant pas droit à l'asile. Ces dossiers nécessitaient une majorité qualifiée (au moins 15 pays sur 27, représentant au moins 65% de la population des États membres). L'Italie, qui réclamait plus de marge de manœuvre pour renvoyer des migrants n'ayant pas droit à l'asile vers des pays non-UE considéré comme sûrs (même vers un pays par lequel le migrant a seulement transité, sans autre lien avec lui), s'est finalement ralliée à la dernière proposition de compromis avancée par la présidence suédoise du Conseil de l'UE. Au final, seules la Hongrie et la Pologne ont voté contre. La Tchéquie (qui fait valoir le grand nombre de réfugiés ukrainiens sur son territoire), Malte, la Bulgarie, la Slovaquie et la Lituanie se sont abstenus. Les deux textes peuvent maintenant faire l'objet d'une négociation avec le Parlement européen. L'objectif est d'aboutir avant la fin de la législature, au premier semestre 2024, année à laquelle la présidence du Conseil de l'UE reviendra à la Belgique. La secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration, Nicole de Moor, a salué un accord "important pour définir la politique future en matière d'asile et de migration". "Ce nouveau système européen est une révolution. Il établit la responsabilité d'un État membre, mais aussi la solidarité dont il doit faire preuve. Il n'est plus possible de se contenter de reporter le fardeau sur les autres États membres", a-t-elle indiqué. Le nouveau système est régi par des contrôles aux frontières extérieures de l'UE. "Les migrants originaires de pays où le taux de reconnaissance est inférieur à 20 % et qui ne sont pas réellement des réfugiés seront soumis à une procédure accélérée aux frontières", a expliqué, dans un communiqué, la secrétaire d'État. C'est le cas, par exemple, du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, du Sénégal, du Bangladesh et du Pakistan. "Ensemble, nous en sortirons plus forts. Tous les États membres ont intérêt à ce que les contrôles aux frontières extérieures soient efficaces et stricts, tout comme ils ont intérêt à contribuer suffisamment à l'accueil des demandeurs d'asile", a-t-elle conclu. (Belga)