Attaque au couteau à Annecy - France: cinq blessés, dont quatre enfants en bas âge, dans une attaque au couteau à Annecy

Selon l'identité déclarée par l'agresseur, il est né en 1991, de nationalité syrienne, demandeur d'asile et inconnu de tous les fichiers, a-t-on appris de source policière. Le caractère terroriste ou non de l'attaque est en cours d'évaluation, selon une source proche du dossier. Trois des victimes, deux enfants et un adulte, ont un pronostic vital engagé, a-t-on ajouté de source proche du dossier. L'homme, armé d'un couteau, s'est attaqué à des enfants âgés d'environ trois ans qui étaient sur une aire de jeu dans le grand parc qui borde le lac d'Annecy. "Ca s'est passé à 9h45 ce matin, à l'arme blanche" aux abords du jardin de l'Europe, parc très fréquenté situé sur les bords du lac d'Annecy, a rapporté de son côté la préfecture, annonçant auparavant un bilan provisoire de huit blessés. Une cellule de crise a été installée à la préfecture de Haute-Savoie, qui a aussi mis en place un dispositif d'information à destination du public, joignable au 04 50 33 61 33. Selon le quotidien Dauphiné libéré, les victimes ont été transférées au centre hospitalier Annecy Genevois et les témoins ont été acheminés dans un bâtiment proche des lieux du drame, dont les abords ont été bouclés par un important dispositif policier. Selon des témoins interrogés sur BFM TV, après l'attaque, l'homme a tenté de s'enfuir de l'aire de jeu et attaqué une personne âgée avant d'être interpellé très rapidement par la police. Elisabeth Borne et Gérald Darmanin sont attendus sur place jeudi, ont également annoncé leurs entourages à l'AFP. (Belga)