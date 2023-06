Belges en Syrie - Une veuve rapatriée de l'État islamique écope de 48 mois de prison avec sursis partiel

En mai 2013, la jeune femme avait suivi son compagnon Tarik Taketloune jusqu'en Syrie. Ce dernier avait rejoint le groupe terroriste Majlis Shura Al Mujahidin, qui a ensuite fusionné avec l'État islamique (EI). Après le décès de son partenaire, elle aurait été contrainte d'épouser un combattant syrien plus âgé. Après s'être enfuie, la veuve a ensuite été forcée d'épouser le combattant belge Annas Koundi, désormais décédé. Nora Verhoeven était poursuivie pour participation aux activités d'un groupe terroriste. D'après le parquet, les écoutes téléphoniques ont révélé que la jeune femme avait appris à manier des armes. Le parquet a également estimé que les tâches ménagères effectuées par la Bruxelloise pour permettre à son époux de combattre sur le front constituaient une forme de complicité. La jeune femme avait réclamé son acquittement. Selon son avocate, elle s'était rendue en Syrie par amour et non pour participer à des activités terroristes. Après la mort de Tarik Takletloune, elle aurait voulu retourner en Belgique, mais n'est finalement pas parvenue à regagner le pays. Le tribunal a estimé que la culpabilité de Nora Verhoeven était prouvée et l'a donc condamnée à 48 mois de prison, dont 18 mois avec sursis assorti de conditions. La jeune femme devra notamment suivre un programme de déradicalisation. Il lui sera également interdit d'entrer en contact avec le milieu radical islamiste et djihadiste, et de consulter toute source provenant de cette sphère. (Belga)