BNXT League - Ostende et Leiden, deux champions nationaux pour se disputer le titre transfrontalier

Lors de la première édition de la BNXT League, Leiden avait en effet soulevé le trophée à l'issue d'une finale remportée contre Groningue. Ostende, qui avait intégré la compétition en demi-finale, s'était incliné devant les futurs champions, sur son parquet comme à l'extérieur. La finale 2023 des playoffs transfrontaliers aura donc un goût de revanche pour les Côtiers, 24 fois champions de Belgique et qui ont remporté leur 12e titre consécutif sur la scène nationale cette saison, face à Anvers. Battu en finale des playoffs néerlandais par Den Bosch la saison dernière, Leiden a pris sa revanche en conquérant sa 5e couronne, contre Groningue. La finale se déroulera au meilleur des trois rencontres, au contraire des tours précédents qui ont eu lieu en matches aller-retour. Après avoir terminé la phase Elite Gold en tant que meilleure équipe, Ostende aura l'avantage du terrain et recevra vendredi (20h30) avant d'aller aux Pays-Bas dimanche (15h00). En cas de nécessité, la dernière manche aura lieu mardi (20h30) dans l'antre ostendais. En phase Elite Gold, le 8 avril, Ostende avait écrasé Leiden, 81-56. Le club pourra compter sur son meilleur scoreur Breein Tyree (15,1 pts de moyenne) et son intérieur Nikola Jovanovic (12,2 pts, 6,6 rbs de moyenne) pour rivaliser avec Deion Hammond (14,2 pts) et le duo extérieur-intérieur formé par David Collins (10,7 pts, 5 rbs, 3 asts) et Thomas Rutherford (10,2 pts, 6,6 rbs). (Belga)