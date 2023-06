Bourse de Bruxelles - Longtemps en légère hausse le BEL 20 cède finalement 0,24%

Sofina (203,20) finalement stationnaire, douze éléments de l'indice bruxellois étaient en baisse, emmenés par Ackermans (154,20) qui chutait de 2,90% en compagnie des poids-lourds AB InBev (50,86) et arGEN-X (364,50) qui abandonnaient 1,55 et 1,27% alors que Solvay (106,50) et UCB (85,66) se distinguaient par des hausses de 1,24 et 2,20%. Ageas (37,56) cédait 0,90% alors que KBC (62,88) remontait de 0,45%, Aperam (32,22) et Umicore (27,54) de 0,37 et 0,29%, D'Ieteren (169,40) de 1,38%. Les immobilières Aedifica (65,55) et Cofinimmo (74,95) avaient porté leurs pertes à 1,06 et 1,25%, WDP (26,78) perdant 1,11%. Euronav (14,69) progressait par ailleurs de 0,86% mais, bondissait de 5,6% si on tenait compte de son détachement de coupon. Tubize (75,30) et Atenor (26,80) progressaient finalement de 2,9 et 6,8%, Lotus Bakeries (6.770) et Greenyard (6,85) s'appréciant de 2,6 et 1,8% alors que CFE (9,51) et Belysse (1,12) reculaient de 2,1 et 4,3%. DMS Imaging (0,0185) ne perdait plus que 5,1% après un plongeon de plus de 15% en matinée, Oxurion (0,0027) plongeant de 10% tandis que MDxHealth (0,366) reperdait 5,7%, Onward Medical (6,30) gagnant par contre 2,6%. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0775 USD, contre 1,0730 dans la matinée et 1,0710 la veille. Le lingot se négociait autour de 58.690 euros, en recul de 90 euros. (Belga)