Cinq suspects privés de liberté après une violente rixe à Villers-la-Ville

Une habitante de la rue Catalogne, à Marbisoux, a appelé la police après avoir entendu des cris. Arrivés sur les lieux, les policiers ont constaté la présence de plusieurs personnes blessées, à l'intérieur et à l'extérieur d'une habitation. Quatre victimes souffrent de blessures superficielles consécutives à des coups de couteau. Trois d'entre elles ont été transportées à l'hôpital pour y subir des examens. Un médecin légiste a établi que les blessures constatées sont compatibles avec l'utilisation de couteaux. Cinq suspects, dont les quatre blessés, ont été privés de liberté. Les individus s'exprimant peu en français, des interprètes étaient attendus jeudi matin pour permettre aux enquêteurs d'entamer les auditions. "Concernant le fond de cette histoire, tout est actuellement extrêmement flou. On sait qu'il y a eu une violente altercation, mais on attend le résultat des auditions pour en connaître davantage", a précisé jeudi matin la porte-parole du parquet du Brabant wallon à l'agence Belga. (Belga)