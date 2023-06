Décès du télévangéliste conservateur américain Pat Robertson à 93 ans

Pat Robertson, "présentateur de télévision, éducateur, versé dans l'humanitaire et ex-candidat à l'élection présidentielle, est mort dans sa résidence de Virginia Beach tôt jeudi matin", a annoncé The Christian Broadcasting Network (CBN). Prédicateur de télévision très populaire, M. Robertson a fondé la chaîne CBN en 1960 où il a animé une émission quotidienne très conservatrice, "The 700 club", qui était selon lui regardée en moyenne par un million d'Américains. Ancien candidat républicain à l'élection présidentielle en 1988, il avait aussi fondé la Coalition chrétienne, une organisation connue pour sa farouche opposition à l'avortement et son combat en faveur de la prière à l'école dont il avait fait dans les années 90 un groupe de pression politique incontournable. La Coalition chrétienne comptait près de 4 millions en 1994, selon le New York Times, mais avait perdu la moitié de ses membres dans les années 2000 et beaucoup de son influence. Né en 1930 à Lexington en Virginie, Pat Robertson suscitait fréquemment la polémique par des propos extrémistes. Il avait notamment affirmé en 2002, un an après les attentats du 11-Septembre, que les musulmans étaient pires que les nazis et avait appelé en 2005 à l'assassinat du président vénézuélien Hugo Chavez que le télévangéliste accusait d'avoir financé Oussama ben Laden. (Belga)