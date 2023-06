DP World Tour - Yannik Paul et Niklas Norgaard partagent la tête après le 1er tour du Scandinavian Mixed

(Belga) L'Allemand Yannik Paul et le Danois Niklas Norgaard occupent conjointement la place de leader après le 1er tour du Scandinavian Mixed. Ils ont tous les deux rendu une carte de 65 (-7), sur le parcours de Ullna, situé non loin de Stockholm. La Thaïlandaise Trichat Cheenglab, le Sud-Africain Louis de Jager, l'Anglais Dale Whitnell et le Français Frederic Lacroix sont à l'affût, à un coup des deux leaders (-6).