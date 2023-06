Foot: accueil de gala pour Benzema en Arabie saoudite

Maillot rayé jaune et noir de sa nouvelle équipe sur le dos, l'ancien attaquant vedette du Real Madrid a fait son apparition sous les acclamations du public avant de rejoindre un podium au centre du terrain.

Le Ballon d'Or 2022, qui s'est engagé pour trois ans avec le club saoudien et un montant qui n'a pas été révélé, s'est alors adressé en anglais aux supporters pour les remercier, en leur promettant de conduire le club "au plus haut niveau". Avant de glisser un "Assalam o aleikum!" (bonjour).

Le joueur de 35 ans a ensuite brandi son Ballon d'Or, avant de faire un tour d'honneur en envoyant des ballons dédicacés au public.

Après 14 ans à Madrid, où il a notamment remporté cinq Ligues de champions, l'international français (97 sélections, 37 buts), avait choisi mardi de rejoindre le club saoudien d'Al-Ittihad. Quelques mois après l'arrivée dans le royaume de son ancien coéquipier au Real, Cristiano Ronaldo, qui évolue, lui, à Al-Nassr, club de Ryad.

- "Je t'aime Benzema"

Dans les tribunes du stade, remplies notamment par des familles, on avait patienté en musique pour découvrir la star. Des messages de bienvenue, parfois en français comme "Je t'aime Benzema", ont été déployés tout comme des maillots floqués Benzema, celui du Real et celui d'Al-Ittihad. On a aussi pu apercevoir le maillot du Français accolé à celui de Cristiano Ronaldo.

Musique à plein volume, jeux de lumières, spectacle pyrotechnique, clip à la gloire de l'attaquant et visage du joueur projeté en mapping 3D dans le ciel, ont précédé l'arrivée de la star sur la pelouse, où un KB9 géant avait été dessiné avec des lumières.

"Pourquoi j'ai choisi Al-Ittihad ? C'est un club avec beaucoup de valeurs. C'est un club qui vient de gagner (le titre national, ndlr), qui est toujours en progression", avait expliqué plus tôt en français, l'avant-centre lors de sa conférence de presse de présentation.

"J'aime l'ambition et le caractère des fans. Voilà pourquoi j'ai choisi ce club-là. Les supporters et le club d'Arabie saoudite sont chaleureux. J'ai déjà eu la chance de jouer des matches ici (...) J'ai vu, ces derniers jours, beaucoup de folie. Ça m'a beaucoup touché. J'espère leur rendre sur le terrain cette chaleur", a-t-il ajouté devant un parterre de plusieurs dizaines de journalistes.

"J'ai gagné beaucoup de choses en Europe. J'ai signé ici avec beaucoup d'ambition, pour apporter mon expérience, en espérant gagner beaucoup titres, car j'ai faim. J'ai encore envie de jouer et de montrer ce que je peux faire sur un terrain. De monter le club là où il doit être, c'est à dire tout en haut", a déclaré le Français, qui a aussi évoqué ses deux "oumra" (petit pélerinage en arabe), faits à La Mecque.

Le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid, avec 354 buts, derrière CR7 (450 buts) pourrait être rejoint par son compatriote N'Golo Kanté. Le club saoudien "étudie les résultats des examens médicaux" du champion du monde 2018, a affirmé jeudi une source interne à l'AFP, évoquant la "longue histoire de blessures" du milieu de terrain. "Nous voulons être prudents avant de signer un énorme contrat".

D'autres coéquipiers de renom pourraient également arriver, alors que le royaume, critiqué pour des atteintes aux droits humains, est déterminé à utiliser le football pour améliorer son image à l'international et dispose de pétrodollars à foison pour satisfaire ses ambitions.