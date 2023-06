Invasion de l'Ukraine - Gennez veut envoyer une équipe de B-FAST à Kherson

"B-FAST est très opérationnelle", a commenté la ministre. "Ils ont de l'expérience. Ils viennent encore récemment d'envoyer une équipe en Italie pour faire face aux conséquences des inondations". "Le point figurera demain à l'agenda du conseil des ministres", a ajoutée Mme Gennez. "Mais nous devons aussi veiller à une action coordonnée avec les organisations humanitaires sur place. Ca n'aurait pas de sens d'aller là-bas pour se marcher sur les pieds". Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit 'choqué" mercredi soir de l'absence d'aide humanitaire, de la part des Nations unies et de la Croix-Rouge après la destruction du barrage de Kakhovka, dans le sud du pays, qui a provoqué une grave crise. Le ministère des Affaires étrangères fait de son côté savoir qu'il ne pourra s'agir que d'un envoi de matériel uniquement, l'envoi de personnel dans les pays en guerre n'étant pas permis par l'arrêté royal qui fixe le fonctionnement de B-FAST. Plus de détails sur le matériel qui sera envoyé en Ukraine seront fournis dans le courant de la journée, fait-on savoir à même source. Il pourrait s'agir de générateurs électriques, de tentes et de matériel hygiénique. (Belga)