Invasion de l'Ukraine - Russie: début du procès d'un responsable de l'ONG Memorial pour "discrédit" de l'armée

Figure de Memorial, co-lauréate du prix Nobel de la paix, M. Orlov, 70 ans, qui a critiqué à plusieurs reprises l'offensive russe en Ukraine, rejette toutes les accusations le visant. Peu avant le début de l'audience, le défenseur des droits humains, vêtu d'une veste et chemise bleues, s'est montré confiant devant la presse couvrant son procès. "Tout ira bien", a assuré cet homme aux cheveux gris, en souriant. "Je suis un défenseur des droits humains, j'ai eu affaire pendant de longues années avec des violations des droits humains et des normes du droit humanitaire dans la zone du conflit (...). Cela oblige", a déclaré Oleg Orlov à l'AFP à la veille de son procès. "Quelqu'un pourrait se dire qu'il vaut mieux se taire. Mais toute ma vie et ma position m'ont toujours obligé et m'obligent à ne pas me taire", a-t-il souligné. M. Orlov est accusé d'"activités publiques visant à discréditer" les forces armées russes, un article du code pénal utilisé contre les détracteurs du conflit en Ukraine -- un texte répressif qui a récemment encore été durci. De nombreuses personnalités et anonymes russes ont été incarcérés sur ce motif. M. Orlov, qui qualifie d'"idiotes" les poursuites le visant, se voit notamment reprocher d'avoir manifesté en solitaire contre l'offensive russe en Ukraine et d'avoir fait publier un article critique des autorités russes, intitulé "Ils voulaient le fascisme, ils l'ont eu".