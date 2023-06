ITF Surbiton - Yanina Wickmayer en finale du double

Yanina Wickmayer (WTA 89 en double) et Sophie Chang (WTA 64), 26 ans, ont pris la mesure en demi-finales de l'Australienne Olivia Gadecky (WTA 158) et la Britannique Eden Silva (WTA 203) 6-2, 6-3 en 60 minutes de jeu. Wickmayer et Chang joueront en finale contre les Britanniques Alicia Barnett (WTA 73), 29 ans, et Olivia Nicholls (WTA 78), 28 ans, têtes de série N.3. Yanina Wickmayer compte 20 titres en double à son palmarès sur le circuit ITF (pour 19 en simple) dont quatre récoltés cette année déjà (trois avec Greet Minnen), mais aucun encore sur gazon. La Lierroise compte aussi deux titres en double dans des tournois WTA. En simple, Yanina Wickmayer a poursuivi également son parcours sans faute après sa victoire au deuxième tour sur l'Américaine Elizabeth Mandlik (N.6/WTA 119) 6-2, 6-1. Issue des qualifications et 140e au classement WTA, Wickmayer, 33 ans, n'a toujours pas concédé le moindre set après sept matches disputés dans cet ITF de Surbiton, trois en double et quatre en simple (dont les deux matches de qualifications). En quarts de finale, l'ancienne numéro 12 mondiale affrontera l'Ukrainienne Daria Snigur (WTA 164). Issue des qualifications aussi, Magali Kempen (WTA 196), 25 ans, avait été sortie au premier tour tant en simple qu'en double. (Belga)