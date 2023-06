ITF Surbiton - Yanina Wickmayer poursuit son parcours et atteint les quarts de finale en simple

Wickmayer n'a toujours pas concédé le moindre set après quatre matches disputés dans le tableau final de l'ITF de Surbiton, deux en double et deux en simple. La Lierroise a dominé l'entame de son match contre Mandlik en breakant deux fois, puis une troisième après s'être fait contrer par son adversaire. Elle a conclu sa première balle de set, 6-2. La deuxième manche a été encore plus expéditive, 'Wicky' prenant à nouveau le service adverse à trois reprises, mais sans concéder le sien une seule fois. Elle s'est donc imposée peu après l'heure de jeu, 6-1. En quarts de finale, l'ancienne N.12 mondiale affrontera soit l'Ukrainienne Daria Snigur (WTA 164), soit la Turque Zeynep Sonmez (WTA 225). Jeudi, Wickmayer (WTA 89 en double) poursuivra également sa course dans le tournoi de double. En demi-finale, la paire qu'elle forme avec Sophie Chang (WTA 64) rencontrera l'Australienne Olivia Gadecky (WTA 158) et la Britannique Eden Silva (WTA 203). (Belga)