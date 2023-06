La Belgique parmi les bons élèves européens de l'économie circulaire

Les pays du Benelux tirent leur épingle du jeu dans ce classement, de même que l'Allemagne, l'Autriche, la Tchéquie, le Danemark, l'Italie et la Slovénie. Les dix-huit autres risquent de rater un objectif ou les deux. Chaque année, les Européens génèrent en moyenne 530 kilos de déchets municipaux par personne (déchets ménagers et déchets similaires provenant des entreprises). Près de la moitié sont recyclés ou compostés, tandis que 23% sont mis en décharge. Quant aux déchets d'emballages, qui ont connu une croissance de 15% de 2013 à 2020, 64% sont recyclés, mais bien davantage s'il s'agit de papier, carton ou métal (75%) que de plastique (moins de 40%). La Commission formule des recommandations aux pays qui ne sont pas en passe d'atteindre les objectifs, en rappelant les possibilités de soutien technique et financier. (Belga)