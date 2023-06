L'agence congolaise de presse ACP ouvre à Bruxelles son premier bureau en Europe

Ce "bureau de liaison", installé à Anderlecht, a été inauguré par le directeur général de l'ACP, Bienvenu-Marie Bakumanya, et par Nicolas Liyanza, le directeur de cabinet du ministre congolais de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya Katembwe. "C'est le retour de l'ex-AZAP sur le sol européen", a lancé M.Bakumanya, en expliquant comment l'agence zaïroise avait été contrainte à fermer son bureau bruxellois en 1994 à la suite d'un litige avec l'Office national de sécurité sociale (ONSS) et de la saisie de ses biens. Selon lui, l'ouverture de ce bureau permettra de combattre la "désinformation dont le pays est souvent victime", alors que Kinshasa reproche à son voisin rwandais de l'agresser, notamment en soutenant la rébellion du M23 (Mouvement du 23 Mars), qui occupe des pans entiers de la province du Nord-Kivu (est de la République démocratique du Congo). L'ACP est un "outil de diplomatie" à la disposition du gouvernement congolais, a ajouté le directeur général. Il a rappelé l'accord de partenariat conclu en avril dernier par l'ACP et l'agence Belga, assurant que d'autres suivraient avec d'autres partenaires. M. Liyanza a, au nom de M. Muyaya, félicité les responsables de l'ACP pour cette initiative louable" d'ouvrir à Bruxelles un bureau de liaison. Il a expliqué que sa présence à la cérémonie est " la preuve que le ministère de tutelle soutient les efforts des entreprises et établissements publics sous sa tutelle - dont également la Radio-Télévision nationale congolaise (RTNC) - pour le rayonnement de la République démocratique du Congo". (Belga)