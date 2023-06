Le 'Hof van Cleve' ne figure plus parmi les 50 meilleurs restaurants du monde

"50 Best" est décerné depuis 2002 - sauf en 2020 - par 1.080 "experts indépendants" (chefs, journalistes spécialisés, propriétaires de restaurants...), à nombre égal de femmes et d'hommes, qui notent leurs expériences des 18 derniers mois sous l'égide du magazine "Restaurant" du groupe de presse britannique William Reed. Répartis dans 27 régions du monde, à raison de 40 électeurs chacune, ces experts peuvent voter pour 10 restaurants, dont au moins quatre hors de leur région. L'an dernier, c'est le Danois 'Geranium' qui a décroché la première place. Deux établissements belges figuraient dans le top 50, le 'Hof van Cleve' à la 27e, mais aussi 'The Jane' (Anvers) à la 23e. (Belga)