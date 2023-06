Le Portugal va envoyer des renforts pour aider à combattre les incendies au Canada

Cette équipe de "100 à 120 personnes", composée notamment de pompiers, sapeurs-forestiers et professionnels de la protection civile, "est en train d'être constituée", a déclaré aux médias locaux le ministre portugais de l'Intérieur José Luis Carneiro. "Nous attendons juste que le Canada nous informe de la façon dont le transport aérien s'effectuera. Dès que cette question sera réglée, cette équipe partira", a-t-il ajouté. A l'instar du Portugal, plusieurs pays de l'UE tels que l'Espagne et la France ont déjà proposé d'envoyer près de 300 pompiers pour aider le Canada, qui a demandé à l'UE un soutien dans le cadre du mécanisme de protection civile, a indiqué la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen. "Le Portugal ne pouvait manquer à l'appel et faire preuve de solidarité dans le cadre" de l'effort européen, a fait valoir le ministre portugais. Au Canada, la situation est considérée comme exceptionnelle par les autorités en nombre d'hectares brûlés à cette époque de l'année. Le pays dans son ensemble vit une année sans précédent: environ 2.300 incendies de forêt ont été recensés et environ 3,8 millions d'hectares ont été brûlés, soit un total bien supérieur à la moyenne des dernières décennies. (Belga)