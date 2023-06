L'E19 fermée près de la frontière avec les Pays-Bas après un accident de camions

La situation sur place n'est pas claire en raison de ces épaisses fumées. Dans un premier temps, un transport de matières dangereuses (ADR) était évoqué, mais il semblerait que la matière liquide contenue dans le camion-citerne soit du lait. L'autre camion transportait des voitures. Le feu s'est propagé à la berme centrale de l'autoroute, ce qui a conduit à fermer l'autoroute dans les deux directions. On ignore s'il y a des blessés. Le centre du trafic conseille d'éviter cette zone car l'intervention des secours va demander du temps. Le trafic en provenance d'Anvers vers Breda et Rotterdam peut se rabattre sur l'A12, via Bergen-op-Zoom. (Belga)