Météo - Un ciel partagé entre nuages et éclaircies jeudi après-midi

La partie centrale du pays pourrait également être touchée par quelques épisodes de mauvais temps. Il n'est pas non plus totalement exclu de retrouver une averse sur l'ouest, où le vent en provenance de la mer du Nord ira à la rencontre du vent de secteur nord-est. Par contre, au littoral, le temps sera plus frais mais sec et ensoleillé. Les maxima seront compris entre 17 degrés en bord de mer et 27 degrés dans l'intérieur. Le vent sera le plus souvent modéré, en Haute Belgique faible à modéré, de secteur nord-est. Dans l'extrême ouest, sa direction sera plutôt nord-nord-est et il sera même parfois assez fort au littoral. Après une dernière averse isolée dans l'intérieur en soirée, le temps deviendra sec cette nuit avec d'abord un ciel dégagé. Les minima seront proches de 10 degrés en Hautes Fagnes, 15 degrés à la mer et 16 à 17 degrés dans les grandes villes. Vendredi, le temps sera ensoleillé, avec des maxima compris entre 25 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 29 à 30 degrés ailleurs. (Belga)